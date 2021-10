Capgemini : Objectifs relevés pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce un relèvement de ses objectifs 2021, visant désormais une croissance à taux de change constants entre +14,5% et +15%, une marge opérationnelle supérieure à 12,7% et un free cash-flow organique supérieur à 1,7 milliard d'euros.



Le groupe de services informatiques a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 4,55 milliards d'euros, en hausse de 13,6% en données publiées et de 12,9% à taux de change constants. En organique, il a progressé de 13,2% sur un an.



Les prises de commandes enregistrées par Capgemini au cours du trimestre écoulé ont atteint 4,61 milliards d'euros, soit une hausse de 15% à taux de change constants par rapport à la même période de l'année dernière.



