Capgemini : Nouvelle directrice des RH en juillet

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination d'Anne Lebel au poste de directrice des ressources humaines (RH) à compter du 20 juillet. A ce titre, elle est également membre du comité de direction générale du géant des services informatiques.



Anne Lebel succède à Hubert Giraud, qui a récemment pris une nouvelle fonction au sein d'Altran - société qui a rejoint Capgemini le 1er avril dernier. Elle rendra compte à Aiman Ezzat, directeur général du groupe.



Avant de rejoindre Capgemini, Anne Lebel était directrice ressources humaines et corporate culture et membre du comité de direction générale de Natixis. Elle est également administrateur référent indépendant au sein du conseil d'administration de Nexans.



