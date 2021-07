Capgemini : Nouvelle acquisition en vue en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la société australienne Empired Limited sous un régime réglementaire australien nécessitant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'Empired.



'Avec plus de 1000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région', explique le groupe français de services informatiques.



Le prix total proposé pour l'acquisition de 100% du capital social d'Empired (sur une base pleinement diluée) s'élèverait à 233 millions de dollars australiens. Soumise à certaines conditions, cette acquisition devrait être finalisée mi-novembre 2021.



