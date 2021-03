Capgemini : Mis à l'honneur par l'évaluation Peak Matrix

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce sa nomination en tant que leader des applications et des services numériques (ADS) par le groupe Everest dans le domaine de l'assurance vie et des retraites (L&A), selon l'évaluation PEAK Matrix 2021.



Capgemini assure avoir été reconnu comme tel pour sa vaste expérience dans le domaine, sa connaissance profonde du secteur, ses investissements conséquents pour augmenter ses capacités de conseil, son impact significatif sur le marché et son portefeuille complet de solutions.



