Capgemini : Mis à l'honneur par l'évaluation d'Avasant

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce qu'il a été nommé Leader dans le RadarView TM1 d'Avasant sur les services numériques d'assurance 2021-2022.



Dans cette évaluation, Capgemini annonce avoir été bien noté pour la maturité de ses pratiques, ses investissements et son innovation, ainsi que son écosystème de partenariat.



Capgemini a également été reconnu pour ses solutions sectorielles innovantes alimentées par l'IA, le cloud, l'analytics et l'automatisation, fait-il savoir.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel