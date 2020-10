Capgemini : Mainfirst augmente son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Si Capgemini est exposée à la réduction drastique des dépenses des entreprises pour l'exercice 2020/2021, Mainfirst estime que plusieurs facteurs contribuent à limiter la baisse des revenus et des marges de l'entreprise française, comme le retour sur investissement plus rapide des projets liés au Digital & Cloud ou l'acquisition d'Altran, qui permet de réduire certains coûts tout en améliorant la rentabilité.



Mainfirst modélise ainsi un taux de croissance annuel moyen du BPA de 12% de 2020 à 2023.

L'analyste maintient donc sa recommandation d'achat sur le titre et cible un cours de 140 euros contre 110 euros auparavant.





