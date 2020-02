Capgemini : Hausse de 17% du résultat net en 2019

(CercleFinance.com) - Capgemini publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en progression de 17% à 856 millions d'euros, soit 5,15 euros par action, et une marge opérationnelle de 12,3%, améliorée de 20 points de base en ligne avec les objectifs de l'année.



Le groupe de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 14.125 millions d'euros, en progression de 7% dont une croissance de 5,3% à taux de change constants, en ligne avec l'objectif de réaliser une croissance 'autour 5,5%'.



Outre un dividende de 1,90 euro par action, en hausse de 12%, Capgemini annonce un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions à hauteur de 600 millions d'euros, et va procéder à des rachats dès les prochains mois à hauteur de 200 millions.



Pour 2020, il vise une croissance d'environ 4% à taux de change constants de son chiffre d'affaires, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle entre 12,4% et 12,6% et un free cash-flow organique d'environ 1,2 milliard.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

