Capgemini : Distingué par Everest Group

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce soir avoir été reconnu comme leader dans le classement PEAK Matrix 'Application and Digital Services in Capital Markets' d'Everest Group.



'Everest Group a indiqué que Capgemini bénéficiait d'une réelle différenciation sur son marché grâce à sa solution ERP (Enterprise Resource Planning) et ses solutions préconfigurées spécifiques aux services financiers. Capgemini a également été félicité par Everest Group pour son portefeuille bien équilibré spécifique au cloud, avec des partenariats profonds avec des fournisseurs de technologie', indique Capgemini.



