Capgemini : Déploie 'l'usine digitale' de la Saur

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui que la Saur, l'un des acteurs majeurs de la gestion de l'eau dans l'Hexagone, lui a confié la mise en place et le déploiement de son 'data & digital center', une usine digitale dédiée à l'industrialisation d'innovations dans le domaine du digital et de la data.



La collaboration entre les deux entités 'a pour vocation d'accélérer les projets digitaux et d'impulser de nouveaux modes de fonctionnement', assure Capgemini.



Cette 'usine digitale' s'est constituée en février 2020 pour une durée de trois ans et mobilise près de 90 collaborateurs de Capgemini et de Saur.



Une équipe pluridisciplinaire travaille pour inventer, déployer et industrialiser des solutions répondant aux grands enjeux du marché de Saur marqué par les défis environnementaux et sanitaires liés à l'eau: plus de digital et d'innovation, plus d'interaction avec les consommateurs, plus de performance et de valeur ajoutée et un accès à la donnée transparent, simple et sécurisé.



