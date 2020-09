Capgemini : De nouveau récompensé par AI Breakthrough

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour la 2e année consécutive, Capgemini remporte un prix décerné par AI Breakthrough, une organisation qui récompense les meilleures entreprises, technologies et produits sur le marché mondial de l'intelligence artificielle (IA).



Cette année, Capgemini a été primé pour sa ' Meilleure solution intelligente de reconnaissance de mots '. Sa solution ' CV-up Powered by Artificial Intelligence ', permet d'accélérer et d'améliorer la précision du traitement des curriculum vitae (CV) grâce à la numérisation et à l'analyse automatisées des documents.



L'application s'appuie sur une architecture agile et des services cloud cognitifs qui peuvent être rapidement étendus à de nouveaux types de documents sources tels que les accords, les contrats et les formulaires.



