Capgemini : Codéveloppe une application avec SNCF Réseau

(CercleFinance.com) - Capgemini a travaillé en collaboration avec SNCF Réseau afin de déployer une application innovante visant à optimiser la supervision du réseau ferroviaire.



Grâce à cette solution digitale, les équipes SNCF Réseau en charge de la maintenance des 30 000 kilomètres de lignes sont alertées en temps réel et mobilisées au moyen d'une application mobile géolocalisant précisément les incidents.

L'outil va permettre d'améliorer la régularité des circulations, mais aussi l'information voyageurs.



Baptisée 'Supervision Nouvelle Génération', cette application co-construite par les équipes de SNCF Réseau et les équipes projets de Capgemini sera progressivement déployé dans toutes les régions entre 2021 et 2022.



