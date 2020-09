Capgemini : Baisse de 20% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 20% à 311 millions d'euros, mais une marge opérationnelle en progression de 3% à 818 millions, soit 10,8% du chiffre d'affaires, un taux en retrait de 0,6 point.



Le groupe de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 7.581 millions d'euros, en croissance de 7,9% à taux de changes constants et en recul de 3,4% en organique. Son ratio 'book-to-bill' a dépassé celui de 2019 sur la même période et atteint 103%.



Capgemini se fixe comme objectifs pour l'ensemble de 2020 une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre 12,5% et 14%, et une contraction de la marge opérationnelle entre 0,6 et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019.



