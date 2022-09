Capgemini : Acquisition de Knowledge Expert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir acquis Knowledge Expert, fournisseur de services en transformation digitale spécialisé dans les technologies Pega, acquisition qui va renforcer son offre de services en digitalisation de l'expérience client à travers l'Europe.



Les experts KE de cette société basée à Genève utilisent une architecture 'low-code' déployable à l'échelle afin d'aider leurs clients à mettre en oeuvre leurs stratégies digitales sur le marché et répondre à leurs enjeux business les plus complexes.



'KE accompagne des clients dans de nombreux secteurs comme l'assurance, la finance, l'industrie pharmaceutique, les biens de consommation, l'énergie et les télécommunications, dans toute l'Europe', souligne Capgemini.



