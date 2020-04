Capgemini : 110,6 millions d'actions Altran apportées

(CercleFinance.com) - Capgemini indique que, selon l'AMF, 110.571.163 actions Altran ont été apportées à la dernière réouverture de son OPA amicale. A l'issue du règlement-livraison, prévu le 8 avril, il détiendra 98,15% du capital et au moins 98,03% des droits de vote.



Le géant des services informatiques demandera dès demain à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions Altran non apportées à l'offre, à un prix de 14,50 euros par action.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CAPGEMINI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok