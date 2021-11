Capelli : Au plus bas depuis plus d'un an, l'action Capelli se relance après un solide semestre

(BFM Bourse) - Davantage touché par l'attentisme des investisseurs que la plupart des autres promoteurs cotés, Capelli a vu mercredi son cours de Bourse toucher un plus bas depuis début novembre 2020. La publication du chiffre d'affaires du premier semestre (clos fin septembre) permet au titre de rebondir quelque peu jeudi matin.

Près de 34% de baisse depuis son pic de décembre 2020 (atteint lors du rally de soulagement des marchés lors de la confirmation de l'efficacité des premiers vaccins contre le coronavirus), et même 58% de recul par rapport au sommet historique: le cours de Capelli n'est clairement pas au mieux de sa forme ces derniers temps. Si l'on met la période exceptionnelle de la crise sanitaire de côté, le cours de clôture de mercredi (22,90 euros) renvoie même l'action à des niveaux remontant à 2016. "A cette période, Capelli réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions d'euros pour un gearing de plus de 180%..." observe Arnaud Riverain, analyste chez Greensome Finance.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le spécialiste souligne qu'à la suite de la publication du premier trimestre, intervenue le 28 juillet, le cours n'a cessé de glisser, la baisse de l'activité ayant peut-être déçu les investisseurs qui en cela n’ont pas pris en compte l’effet de base plus que défavorable. "Autre élément ayant pu jouer, les questions probables autour de la capacité du groupe à accompagner sa croissance au regard de sa structure de bilan".

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, dévoilé mercredi soir, ressort quant à lui en forte hausse à 73,4 millions d'euros soit +25% sur un an, tiré par l'international. Une bonne performance, estime Arnaud Riverain, car l'effet de base était encore plutôt défavorable, quoique dans une moindre mesure qu’au premier trimestre.

Le chiffre d’affaires pour l'ensemble des six premiers mois de 2021-2022 s'inscrit ainsi en progression de 9,5% à 141,1 millions d'euros. Comme attendu, le groupe basé à Champagne-au-Mont-d’Or bénéficie d’une activité très soutenue au Luxembourg et en Suisse (44,4 millions d'euros, en hausse de 90%). En revanche la France, malgré une légère amélioration au deuxième trimestre, reste pénalisée par un effet de base défavorable (l'activité avait fortement rebondi il y a un an à la sortie du premier confinement avec des ventes en bloc qui étaient très élevées) et par l'allongement des délais administratifs, a priori ponctuel car lié à la crise sanitaire.

Capelli indique en outre que la situation s’améliore de ce côté puisque sur un an calendaire, le groupe a vu ses obtentions de permis progresser de 73%, alors même que les recours sont de plus en plus fréquents. Depuis le 1er janvier 2021, le promoteur contrôlé par la famille Capelli a ainsi procédé au dépôt de permis de construire pour plus de 1300 lots.

Sur le plan commercial, l'entreprise assure que la dynamique "reste forte sur l’ensemble des typologies de clients et sur tous les pays et régions avec une focalisation accrue sur des projets emblématiques et de grande envergure permettant d’optimiser les frais de commercialisation et les démarches administratives". En Ile de France, Capelli rappelle avoir remporté le programme "Cour des Loges" visant à réhabiliter le garage automobile Renault de huit niveaux de superstructure et à construire une nouvelle tour, un ensemble sur 16 niveaux, situé sur les quais de Seine et proche de la tour Eiffel. En Aquitaine, le chantier de transformation d’une friche industrielle en un site de bureaux (représentant 70 millions d'euros de chiffre d'affaires) qui accueillera notamment la CPAM de Gironde devrait bientôt débuter. Au Luxembourg, le projet Howald City (200 millions d'euros de revenus potentiels) en cours de montage suscite l'intérêt d'investisseurs pour ce projet emblématique au cœur du Duché. Si toutes les conditions sont réunies, Capelli penser pouvoir procéder à l’achat du foncier au cours du 4e trimestre de cet exercice.

Pour l’exercice en cours, Capelli réitère son anticipation d’une activité qui devrait s’inscrire en croissance d’environ 20%.

Cette publication permet au titre de relever quelque peu la tête à 23,90 euros, en progression de +4,37% vers 10h30.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse