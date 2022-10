Cabasse groupe : Projet de dividende exceptionnel, le titre s'envole

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'audio connecté de luxe Cabasse évolue en forte hausse lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un projet de dividende exceptionnel via la distribution d'actions.



Le conseil d'administration a prévu de proposer aux actionnaires, lors d'une assemblée générale convoquée le 21 novembre, d'approuver une distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital, à concurrence d'une action pour cinq détenues.



Cette distribution exceptionnelle en nature ferait l'objet d'un détachement le 28 novembre, suivi d'une mise en paiement le 30 novembre.



Il est prévu que les actions Cabasse fassent l'objet, simultanément à leur distribution, d'une inscription sur le système Euronext Growth d'Euronext Paris.



Au cours de l'assemblée générale du 21 novembre, il sera également soumis au vote des actionnaires un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, qui serait rebaptisé VEOM Group et conserverait 49,9% de Cabasse.



A 12h30, le titre bondissait de plus de 73% suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Cabasse Groupe en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok