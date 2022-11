Cabasse groupe : Augmentation de capital en vue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cabasse Group a levé le voile vendredi sur un projet d'augmentation de capital d'un montant d'environ 1,5 millions d'euros destinée à accélérer le développement de sa filiale Cabasse sur le marché des accessoires audio de luxe.



Avec le succès de sa gamme d'enceintes connectées 'The Pearl', la société estime disposer désormais de tous les atouts pour poursuivre son développement de manière indépendante sur le segment de l'audio connecté de luxe.



Avec son augmentation de capital, Cabasse dit vouloir ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs, institutionnels et individuels.



Cette augmentation de capital serait réalisée au prix de 9,42 euros par action nouvelle, prix identique à celui de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group, ce qui ferait ressortir une valorisation de 9,7 millions d'euros.



Parallèlement, les actionnaire de Cabasse qui auront conservé leurs titres sans discontinuer durant 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles se verront remettre gratuitement un bon de souscription d'action pour une une action détenue.



Aux termes de l'opération, 10 BSA donneraient droit, pendant une durée de trois ans, à la souscription d'une action nouvelle ou existante de la filiale Cabasse.



Il est prévu que les actions Cabasse fassent l'objet, simultanément à leur distribution, d'une inscription sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth d'Euronext Paris.



Il sera également soumis au vote des actionnaires un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, qui serait rebaptisée 'Veom Group'.



