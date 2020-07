Bp amoco : Va vendre des actifs à Premier Oil

(CercleFinance.com) - Premier Oil annonce avoir signé un accord avec BP, portant sur l'acquisition des intérêts de BP dans la région d'Andrew et ses actifs de Shearwater, sur la base des conditions modifiées annoncées le mois dernier.



Comme annoncé en juin, Premier Oil paiera 210 millions de dollars à la conclusion de l'accord, que la société pétrolière indépendante prévoit de financer via une augmentation de capital.



De plus, 115 millions de dollars supplémentaires deviendraient payables par Premier à BP, en cas de hausse des prix futurs du pétrole et du gaz, à financer à partir des revenus des actifs acquis.



L'accord devrait être finalisé d'ici la fin septembre.







