Bp amoco : Va renforcer sa présence aux Etats-Unis via Thorntons

(CercleFinance.com) - Bp annonce aujourd'hui un accord afin d'accroître sa présence dans le secteur des carburants et du commerce de détail avec le rachat de Thorntons, chaîne de station services et de magasins de détails originaire du Kentucky.



Début 2019, bp avait racheté Thorntons aux côtés d'ArcLight Capital Partners, formant ainsi une co-entreprise avec son partenaire. bp compte désormais racheter la part d'ArcLight Capital Partners et prendre la pleine propriété de Thorntons.



' Une fois la transaction finalisée, bp deviendra un opérateur de proximité de premier plan dans le Midwest, avec 208 sites détenus exploités dans six États, à savoir le Kentucky, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, le Tennessee et la Floride ', explique bp, qui a l'intention de conserver et développer la marque Thorntons.



L'accord devrait être conclu dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.





