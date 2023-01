Bp amoco : Un réseau de bornes de recharge sur l'axe Rhin-Alpes

(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi l'ouverture d'un réseau de bornes de recharge pour camions électriques le long du corridor Rhin-Alpes, l'un des axes logistiques les plus empruntés d'Europe.



Le groupe énergétique indique avoir installé au sein de ses stations-service allemandes Aral six points de recharge ultra-rapide de 300kw desservant cette voie particulièrement dense.



Deux nouvelles structures devraient ouvrir dans les mois qui viennent.



Lorsque le réseau sera entièrement finalisé, les conducteurs routiers pourront effectuer, grâce à leur camion électrique, des distances de plus de 600 km sur les autoroutes allemandes.



Le corridor Rhin-Alpes relie les ports belges et néerlandais de la Mer du Nord à celui de Gênes (Italie) par le biais d'un réseau routier qui s'étend sur quelque 1300 km.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

