Bp amoco : Un nouveau chapitre pour le projet gazier égyptien WND

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique britannique bp a annoncé lundi que la production de la troisième phase de son projet gazier de West Nile Delta (WND) en Egypte avait débuté.



Le projet WND - estimé à quelque neuf milliards de dollars - s'appuie sur cinq champs gaziers 'offshore' situés en Mer Méditerranée. Il fait l'objet d'un développement en trois parties par bp et ses partenaires industriels.



Le volet 'Raven' qui démarre aujourd'hui fait suite aux programmes 'Taurus/Libra' et 'Giza/Fayoum', qui avaient commencé respectivement en 2017 et 2019.



