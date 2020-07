Bp amoco : Un accord de fourniture de gaz avec ENN en Chine

(CercleFinance.com) - BP annonce la signature d'un accord de fourniture de gaz avec ENN en Chine pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la région du sud du Guangdong.



Selon les termes de l'accord, BP fournira à la société d'énergie privée 300 000 tonnes par an de gaz pendant deux ans à compter du 1er janvier 2021.



Le marché du gaz naturel est actuellement dynamisé par la Chine, où les importations de GNL du pays représentent la plus forte augmentation de consommation pour un seul pays.



