Bp amoco : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022, UBS souligne l'augmentation des flux de trésorerie et du rendement pour les actionnaires malgré le retrait de la Russie. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 470 pence (contre 450 pence).



Le groupe intègre des charges de dépréciation pour un total de 25,5 milliards de dollars reflétant la cession de sa participation de 19,75% au sein du géant énergétique russe Rosneft ainsi que le retrait de ses activités en Russie.



Sur une base ajustée, son bénéfice récurrent ressort à 6,2 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars au premier trimestre 2021, et à comparer avec un consensus qui visait 4,5 milliards de dollars.



' Nous relevons notre objectif de cours de 450 à 470 p. en raison de l'amélioration des résultats du 1er trimestre 2002 et de l'augmentation des rachats ' indique UBS.



