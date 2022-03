Bp amoco : Signe un nouveau partenariat avec Uber

(CercleFinance.com) - bp et Uber Technologies annoncent un nouveau partenariat stratégique mondial pour la livraison de produits de proximité.



Ensemble, les partenaires proposeront une vaste gamme de produits de proximité de qualité, y compris des gammes de produits frais et préparés, à partir de certains points de vente.



' bp est le premier détaillant de proximité à s'associer à Uber Eats au niveau mondial et a pour objectif d'avoir plus de 3 000 points de vente disponibles sur la plateforme de livraison au cours des trois prochaines années ' indique le groupe.



' Ce partenariat s'inscrit dans l'objectif de bp d'élargir son accès aux clients et d'étendre sa zone de livraison, en réponse à l'augmentation de la demande de produits alimentaires, d'épicerie et d'articles essentiels au quotidien apportés à domicile ' rajoute bp.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel