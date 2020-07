Bp amoco : Se développe en Inde avec Reliance

(CercleFinance.com) - BP redouble d'efforts pour se développer sur le marché indien, en signant hier une coentreprise dans le secteur du carburant et de la mobilité avec le conglomérat local Reliance Industries.



Aux termes de l'accord, BP a versé à Reliance 1 milliard de dollars pour une participation de 49% dans l'entreprise commune, Reliance détenant 51%.



Opérant sous la marque 'Jio-bp', la joint-venture vise à devenir un acteur de premier plan sur les marchés des carburants et de la mobilité en Inde, dans le but d'étendre le réseau de vente au détail de carburant de Reliance à plus de 1 400 sites et à 5 500 sites au cours des cinq prochaines années.



