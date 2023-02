Bp amoco : Salué pour des hausses de dividendes et rachats d'action

(CercleFinance.com) - BP s'adjuge près de 4% à Londres, salué pour la publication de ses résultats annuels, accompagnés de l'annonce d'une augmentation de 10% de son dividende, 'au-dessus de la cible de 4% par an, ce qui est très rassurant', selon Oddo BHF.



Outre ce dividende ainsi porté à 6,61 cents par action, la compagnie énergétique britannique a aussi annoncé des rachats d'actions pour 2,75 milliards de dollars prévus sur le premier trimestre 2023, à comparer à 2,5 milliards sur le trimestre précédent.



Sur les trois derniers mois de 2022, BP a généré un profit opérationnel ajusté de 9,32 milliards de dollars, un niveau supérieur de plus de 2% au consensus d'après Oddo, mais un profit net ajusté de 4,8 milliards, inférieur de moins de 5% au consensus.



'Le groupe bénéficie aussi d'une forte génération de cash-flow pour accélérer la transition avec une augmentation de jusqu'à huit milliards de dollars dans la croissance de transition et aussi huit milliards de plus en pétrole et gaz d'ici à 2030', pointe l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BP Amoco en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok