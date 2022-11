Bp amoco : Résultats supérieurs aux attentes, Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre bp, avec un objectif de cours relevé de 440 à 520p.



L'analyste met en avant des résultats trimestriels 'largement supérieurs aux attentes', dopés par une contribution exceptionnelle du trading , avec un EBIT ajusté de 13,75 Mds$ (Oddo tablait sur 10,74 Mds$) et un bénéfice net ajusté de 8,15 Mds$ (quand Oddo attendait 6 Mds$).



'Suite à cette bonne publication nous relevons nos BPA de 8.6% cette année et de 23% en 2023 pour prendre en compte un prix du pétrole relevé à 85 $/b en 2024 et des prix du gaz élevés', indique Oddo.



Selon l'analyste, le titre offre 'un très bon rendement cash de 13%' et a d'ailleurs surperformé ses pairs de 12.6% depuis le début de l'année.



