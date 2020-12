Bp amoco : Renforce son partenariat avec Amazon

(CercleFinance.com) - bp annonce avoir convenu avec Amazon de prolonger leur relation de longue date.



'Amazon va aider bp avec des technologies numériques innovantes et, en utilisant nos capacités commerciales et notre échelle, nous fournirons à Amazon les approvisionnements en énergie renouvelable fiables et flexibles dont ils ont besoin pour répondre à leur ambition de décarboner', résume William Lin, vice-président exécutif de bp, régions, villes et solutions.



bp considère l'établissement de relations avec des entreprises partenaires majeures telles qu'Amazon comme un élément clé de sa stratégie de transformation visant à devenir une entreprise nette zéro d'ici 2050.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel