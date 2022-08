Bp amoco : RBC toujours à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a maintenu mercredi son opinion 'surperformance' sur bp, assortie d'un objectif de cours de 525 pence, suite à un entretien avec le directeur financier du groupe, Murray Auchincloss.



Dans une note de recherche, le courtier évoque un message 'constructif' de la part du cadre dirigeant, qui a confirmé l'attention accordée par l'entreprise à sa 'discipline' au niveau du capital et à l'atténuation des pressions inflationnistes.



'Le cercle vertueux issu de la vigueur des prix des matières premières et qui permet de soutenir le flux de trésorerie disponible, de rembourser la dette et de proposer aux actionnaires une rémunération au-dessus des standards du marché semble bien parti pour se preolonger sur l'exercice 2023', promet RBC.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.