Bp amoco : RBC reste à 'surperformance', objectif 450 pence

(CercleFinance.com) - RBC a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' sur le titre bp, qu'il assortit d'un objectif de cours de 450 pense, suite à l'annonce par le groupe énergétique britannique de son intention de céder sa participation de 19,75% au sein du géant pétrolier russe Rosneft.



Le courtier canadien rappelle que Bernard Looney, le directeur général de la compagnie, et Bob Dudley, son ancien DG, vont par ailleurs démissionner du conseil d'administration de Rosneft, avec effet immédiat.



Au niveau opérationnel, le groupe a également prévu d'abandonner tous ses projets en cours avec Rosneft en Russie, ajoute RBC.



Dans une note de recherche, le broker indique que bp réfléchit actuellement aux options qui pourraient lui permettre de se séparer de ses parts, notamment par le biais d'un certain nombre de discussions commerciales.



D'après RBC, cette décision ne constitue pas de véritable surprise dans la mesure où la participation dans Rosneft ne s'inscrivait pas dans le cadre de la direction stratégique que le groupe souhaite adopter sur le long terme.



'Malgré tout, un retrait à l'heure actuelle ne constitue évidemment pas le meilleur moment pour s'en aller du point de vue de la création de valeur pour les actionnaires', ajoute-t-il.



'La monétisation de cette participation apparaissait déjà difficile dans un contexte de marché normal, mais elle semble extrêmement compliquée dans les circonstances actuelles', poursuit RBC.



L'analyste estime toutefois que le manque à gagner lié à l'absence de dividendes versés par Rosneft sera plus que compensé par l'augmentation de cinq à six dollars le baril des prix de baril de pétrole constatée ces derniers jours.



