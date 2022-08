Bp amoco : RBC réitère son opinion 'surpeformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a réitéré jeudi son opinion 'surperformance' sur le titre bp, assortie d'un objectif de cours de 525 pence.



Dans une note de recherche, le courtier canadien souligne que la cherté des matières premières continue de soutenir les performances des majors pétrolières, dont bp.



RBC met aussi en évidence la mise en place d'un cercle 'vertueux' marqué par un renforcement du flux de trésorerie disponible qui permet au groupe de se désendetter tout en proposant des rémunérations élevées à ses actionnaires, une dynamique qui devrait selon lui maintenir l'attrait du titre.



'Si nous nous attendons à ce que ses états financiers demeurent globalement inchangés, nous pensons que le groupe pourrait accroître son activité de manière ciblée afin de tirer parti des conditions de marché actuelles', fait-il par ailleurs valoir.



Le titre demeure ainsi sur la liste de ses meilleurs idées dans le compartiment de l'énergie ('RBC's Global Energy Best Ideas list').



