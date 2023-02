Bp amoco : Rachat du réseau TravelCenter of America

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en rue du rachat de TravelCenters of America (TA) pour un montant de quelque 1,3 milliard de dollars.



L'acquisition devrait faire entrer dans le portefeuille de bp environ 280 sites, répartis dans 44 Etats américains, qui offrent des installations pour véhicules et camions, dont plus de 600 restaurants, ainsi que des services d'entretien et réparation.



Environ 70% de la marge brute totale de TA est générée par son activité de services de proximité, soit près du double de la marge brute globale de bp dans ce domaine.



Ce réseau de sites autoroutiers complète l'activité existante de bp, principalement axée sur la commodité et la mobilité hors autoroute, permettant à TA et à bp d'offrir aux flottes un service homogène à l'échelle nationale.



L'offre de TA comporte notamment le carburant (diesel et essence), l'entretien et la réparation des camions, des restaurants et de la restauration rapide, des emplacements de stationnement pour les voitures et les camions et d'autres services ou équipements destinés à améliorer la vie des chauffeurs routiers et des automobilistes.



'Cette opération nous permettra d'augmenter nos bénéfices avec des rendements intéressants', a déclaré Bernard Looney, le directeur général de bp.



'Au fil du temps, elle nous permettra de faire progresser quatre de nos cinq moteurs de croissance. C'est une combinaison irrésistible', a-t-il ajouté.



