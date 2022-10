Bp amoco : Rachat de l'américain Archaea Energy dans le biogaz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'Archaea Energy, un producteur américain de gaz naturel renouvelable, pour un montant de 4,1 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le groupe pétrolier qualifie l'opération de 'stratégique', dans la mesure où les bioénergies constituent l'un de ses cinq axes de développement prioritaires pour les dix années à venir.



La société anglo-néerlandaise rappelle qu'elle a l'intention de consacrer plus de 40% de ses investissements à ses activités dites 'de transition' à horizon 2025, un chiffre qui devrait atteindre 50% d'ici à 2030.



Le rachat d'Archaea, pour 3,3 milliards de dollars en numéraire et 800 millions d'euros de dette nette, doit lui permettre de se renforcer sur le marché américain du biogaz.



Le gaz naturel renouvelable - qui peut sans difficulté remplacer la consommation de gaz fossile - peut être employé pour le chauffage de bâtiments, les procédés industriels dans des usines et l'alimentation de moteurs thermiques de véhicules fonctionnant au gaz naturel.



