Bp amoco : Protocole d'accord avec CEMEX autour de la décarbonation

(CercleFinance.com) - bp annonce aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec CEMEX afin de développer des solutions de décarbonation du processus de production et de transport de ciment.



Les deux partenaires évoquent notamment de potentielles solutions autour d'énergies ou de transport à faibles émissions carbone ainsi que des solutions de capture et stockage du carbone.



'Cette initiative avec bp est un autre exemple du travail que nous effectuons avec des partenaires de tous les secteurs (...) pour exploiter les dernières innovations et technologies de rupture afin d'atteindre notre ambition : fournir à tous nos clients du béton net zéro CO2 à l'échelle mondiale', a déclaré Juan Romero, vice-président exécutif développement durable chez CEMEX.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel