Bp amoco : Prolongation du partenariat avec M&S jusqu'à 2030

(CercleFinance.com) - bp annonce la prolongation de son accord avec M&S (Marks & Spencer) jusqu'en 2030. Le duo s'était associé pour la première fois en 2005 afin d'introduire les magasins M&S Food sur les sites de vente au détail de bp en Grande-Bretagne.



Seize ans plus tard, M&S Food est désormais disponible sur près de 300 sites exploités par bp à travers la Grande-Bretagne.‎



‎'Cet engagement prolongé nous permettra de travailler ensemble pour investir dans l'apparence et la convivialité des magasins, en s'appuyant sur le programme de renouvellement M&S ​​et dans notre chaîne d'approvisionnement pour maximiser la disponibilité et réduire le gaspillage alimentaire', résume Stuart Machin, directeur de l'exploitation de M&S et directeur général de M&S Food.





