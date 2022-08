Bp amoco : Projet d'investissement de 50 M£ au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - bp fait part de son intention d'investir jusqu'à 50 M£ au Royaume-Uni, dans un nouveau centre de test de batteries de véhicules électriques et un laboratoire d'analyse à Pangbourne (Berkshire).



Cet investissement vise à faire progresser l'ingénierie et la technologie des batteries aussi bien pour les véhicules électriques que pour la recharge ou les centres de données.



Selon bp, les nouvelles installations devraient ouvrir en 2024.



'Nous sommes pleinement engagés dans la transition énergétique du Royaume-Uni. Cet investissement supplémentaire contribuera à accélérer la transition vers les véhicules électriques en développant des solutions pour aider à décarboner le secteur des transports ', explique Louise Kingham, responsable de bp au Royaume-Uni.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel