Bp amoco : Prise de participation de 40,5% dans l'AREH

(CercleFinance.com) - bp a accepté aujourd'hui d'acquérir une participation de 40,5 % dans l'Asian Renewable Energy Hub (AREH), une structure 'qui a le potentiel d'être l'un des plus grands hubs d'énergies renouvelables et d'hydrogène vert au monde', assure bp.



L'AREH, a l'intention de fournir de l'énergie renouvelable aux clients locaux dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale, soit la plus grande région minière du monde. Il s'agira également de produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert pour le marché intérieur australien mais aussi de le commercialiser aux principaux utilisateurs internationaux.



Dans ce cadre, l'AREH prévoit de développer la production d'énergie éolienne et solaire terrestre en plusieurs phases jusqu'à une capacité de production totale allant jusqu'à 26 gigawatts (GW) - soit environ un tiers de toute l'électricité produite en Australie en 20201.



À pleine capacité, l'AREH devrait être capable de produire environ 1,6 million de tonnes d'hydrogène vert ou 9 millions de tonnes d'ammoniac vert par an, profitant de son accès à des ressources solaires et éoliennes abondantes avec une production constante.



Selon les termes de l'accord, bp assumera l'exploitation du projet à partir du 1er juillet 2022, sous réserve des approbations.



