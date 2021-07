Bp amoco : Portail fournisseurs pour deux projets éoliens

(CercleFinance.com) - bp et son partenaire Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) confirment les noms de leurs nouveaux projets éoliens offshore prévus en mer d'Irlande - Morgan et Mona - et font part du lancement d'un portail fournisseurs dédié à leurs développements.



Ce portail dédié aux fournisseurs permettra aux entreprises locales de combiner leurs compétences avec les besoins des projets, et aux sociétés de toutes tailles de faire part de leur intérêt pour des travaux futurs.



'Une fois terminé, Morgan et Mona auront une capacité de production potentielle combinée de trois gigawatts (GW), suffisante pour alimenter l'équivalent d'environ 3,4 millions de foyers britanniques en électricité propre', soulignent les deux groupes énergétiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

