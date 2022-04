Bp amoco : Partenariat dans le solaire en Nouvelle-Zélande

(CercleFinance.com) - Lightsource bp, la filiale de bp spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'énergie solaire, a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec Contact Energy, une opération qui va lui permettre d'entrer sur le marché néo-zélandais.



Aux termes de l'accord, les deux partenaires ont prévu de créer une co-entreprise détenue à parité qui sera chargée de mener à bien plusieurs projets dans l'énergie solaire en Nouvelle-Zélande.



L'objectif est de générer quelque 380.000 mégawatt heure(MWh) d'énergie propre par an à horizon 2026, soit l'équivalent de l'alimentation en électricité de 50.000 foyers néo-zélandais.



Lightsource bp et Contact indiquent s'être donné comme objectif un démarrage de la production d'ici à 2024.



Il s'agit du 18ème marché investi par Lightsource bp.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.

