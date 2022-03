Bp amoco : Partenariat avec Aberdeen autour de l'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Bp annonce la signature d'un accord avec le conseil municipal d'Aberdeen (Ecosse) afin de former une coentreprise, baptisée ' bp Aberdeen Hydrogen Energy Limited ', qui développera la production, le stockage et la distribution d'hydrogène vert dans la ville.



Cet ' Aberdeen Hydrogen Hub ' doit ainsi permettre de répondre à la demande croissante en hydrogène.



Le conseil municipal d'Aberdeen et bp ont déjà engagé 3 millions de livres sterling dans le projet dont la phase de production devrait débuter à l'horizon 2024, avec près de 800kg d'hydrogène produits par jour.



A terme, d'autres phases d'investissements supplémentaires pourraient permettre d'accompagner le développement de la production.





