Bp amoco : Paiement des dividendes du 3e trimestre

(CercleFinance.com) - L'acompte sur dividende au titre du 3e trimestre 2020 sera versé le 18 décembre aux actionnaires concernés, indique BP.



Le dividende est payable en espèces en livres sterling aux détenteurs d'actions ordinaires (soit 3,9169 pence par action) et en dollars américains aux détenteurs d'ADS (0,315 USD par ADS).



Le conseil a décidé de ne pas proposer d'alternative au dividende en actions au titre du dividende du troisième trimestre 2020.



Des plans de réinvestissement du dividende ont été mis à disposition pour ce dividende pour les actionnaires ordinaires et les porteurs d'ADS (sous réserve de certaines exceptions) pour recevoir des actions BP supplémentaires.





