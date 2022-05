Bp amoco : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre bp avec un objectif de cours relevé de 410 à 440p.



L'analyste met en avant les résultats du premier trimestre qui sont ressortis 22% supérieurs aux attentes, avec une bonne surprise sur le RNpg ajusté qui ressort à 6 245 M$, 39% supérieur aux attentes.



Dans ce contexte, bp confirme ses guidances avec une hausse de l'EBITDA du groupe de 9-10 Mds$ à 39-46 Mds$ en 2030. L'objectif du groupe est désormais de réduire son endettement, l'un des plus élevés du secteur (31,5%).



'Suite à cette bonne publication nous relevons nos BPA de 17.7% cette année pour prendre en compte un scenario de prix du pétrole à 90 $/b et des marges de raffinage soutenues à 20 $/b', conclut Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.