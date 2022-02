Bp amoco : Oddo confirme son opinion et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que l'EBIT ajusté ressort à 7 049 M$, en ligne avec les attentes avec une légère bonne surprise sur le résultat net part du groupe ajusté qui ressort 2.5% et 3.4% supérieur à ses attentes et au consensus à 4 065 Md$.



' BP a également présenté sa stratégie où il vise une hausse de son EBITDA de 37.9 Md$ à 41-48 en 2030 Md$ tirés par la transition et ce malgré la baisse de production prévue ' indique le bureau d'analyses.



' BP maintient sa discipline de Capex avec un objectif à 14-15 Md$ et promet de retourner au actionnaires 60% du surplus de cash ce qui revient à 4.15 Md$ en 2021 et sera probablement plus élevé sur les prochains trimestres avec le Brent qui poursuit son ascension ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion Neutre et l'objectif de cours de 410 p suite à cette publication.



