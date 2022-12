Bp amoco : Nomme Hina Nagarajan directrice non exécutive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BP annonce aujourd'hui la nomination de Hina Nagarajan au sein du conseil d'administration en tant que directrice non exécutive. Sa nomination prendra effet le 1er mars 2023.



Hina Nagarajan est directrice générale et chef de la direction de United Spirits Limited (filiale indienne cotée de Diageo plc) depuis juillet 2021. Elle est également membre du conseil d'administration de The Advertising Standards Council of India et est directrice et coprésidente de l'International Spirits and Wines Association of India.



Avant de rejoindre Diageo, Hina Nagarajan a passé plus de 30 ans dans l'industrie des produits de grande consommation et a occupé plusieurs postes de direction chez Reckitt, Mary Kay India et Nestlé India.



Helge Lund, président de bp, a déclaré : ' Hina apporte une expérience approfondie et étendue des entreprises de produits de grande consommation axées sur le client, un domaine qui revêt une importance stratégique croissante. '



Au cours des cinq dernières années, Hina Nagarajan a été directrice non exécutive de deux autres sociétés qui étaient cotées en bourse pendant cette période : Guinness Ghana Breweries Plc et Seychelles Breweries Limited.



