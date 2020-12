Bp amoco : Nomme deux nouveaux administrateurs non-exécutifs

(CercleFinance.com) - bp a annoncé aujourd'hui la nomination de Karen Richardson et Johannes Teyssen en tant qu'administrateurs non-exécutifs au sein du conseil d'administration. Ces nominations prendront effet au 1er janvier 2021.



Karen Richardson est actuellement administratrice d'Artius Acquisition et de la société Exponent. Elle a précédemment été directrice de Worldpay (anciennement Worldpay Group) et de BT. À l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2021, elle deviendra membre du comité d'audit de bp.



De son côté, Johannes Teyssen est actuellement directeur général et président du conseil d'administration d'E.ON SE, le principal fournisseur d'énergie international. Précédemment administrateur de la Deutsche Bank AG, il deviendra membre du comité de sécurité et de durabilité de bp en rejoignant le conseil d'administration.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

