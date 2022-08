Bp amoco : Nomination d'une nouvelle administratrice non-exécutive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a annoncé aujourd'hui la nomination au sein de son conseil d'administration d'Amanda Blanc en tant qu'administratrice non-exécutive. Sa nomination prendra effet à compter du 1er septembre 2022.



Amanda Blanc est directrice générale du groupe Aviva, leader britannique de l'assurance, de la gestion de patrimoine et de la retraite, depuis 2020. Elle était auparavant DG chez chez AXA UK, PPP & Ireland et ancienne DG en charge de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de la banque mondiale chez Zurich Insurance Group.



' Au nom du conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir Amanda au sein de bp. Elle possède une longue expérience dans la direction d'entreprises d'assurance au Royaume-Uni et en Europe et des relations profondes dans les communautés d'affaires et d'investissement du Royaume-Uni, alliées à un fort intérêt pour la transition énergétique', a commenté Helge Lund, président de bp.





