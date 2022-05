Bp amoco : Lourde perte trimestrielle avec le retrait de la Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a dévoilé mardi une lourde perte au titre de son premier trimestre, la compagnie britannique subissant comme bon nombre de groupes du secteur sa décision de quitter le marché russe.



La 'major' indique avoir accusé une perte nette de 20,4 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre un bénéfice de 4,7 milliards un an plus tôt.



Ce résultat intègre des charges de dépréciation pour un total de 25,5 milliards de dollars reflétant la cession de sa participation de 19,75% au sein du géant énergétique russe Rosneft ainsi que le retrait de ses activités en Russie.



Sur une base ajustée, son bénéfice récurrent ressort toutefois à 6,2 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars au premier trimestre 2021, et à comparer avec un consensus qui visait 4,5 milliards de dollars.



Dans son communiqué, bp explique la vigueur de ce résultat par une activité 'exceptionnelle' en ce qui concerne le négoce du pétrole et du gaz et de robustes performances dans le raffinage.



Les analystes de RBC évoquent ce matin des résultats 'solides' qui vont permettre au groupe de lancer une nouveau programme de rachats d'actions de 2,5 milliards de dollars.



'Nous nous attendons à ce que cette annonce soit accueillie favorablement', souligne le courtier canadien dans une note.



La réaction du marché était effectivement positive ce matin en Bourse de Londres, où l'action bp s'adjugeait 3,3% dans les tous premiers échanges.



