Bp amoco : Levée de fonds pour Advanced Ionics

(CercleFinance.com) - Advanced Ionics, développeur d'une nouvelle catégorie d'électrolyseurs à hydrogène utiles pour développer la production d'hydrogène vert, a conclu un financement de série A de 12,5 millions de dollars mené par bp ventures, avec des investisseurs supplémentaires, notamment Clean Energy Ventures, Mitsubishi Heavy Industries et GVP Climate.



Le nouveau capital aidera à catalyser la croissance d'Advanced Ionics et facilitera le déploiement initial de sa technologie d'électrolyseur à vapeur d'eau Symbion™ pour l'industrie lourde.



' L'investissement de bp ventures dans Advanced Ionics est un puissant soutien du potentiel de notre technologie pour aider à accélérer l'avenir de l'hydrogène vert et la transition de l'industrie lourde vers la décarbonation ', a déclaré Chad Mason, directeur d'Advanced Ionics.



