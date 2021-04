Bp amoco : Les résultats trimestriels dépassent les attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a présenté mardi des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, une performance qui montre que la 'transition' opérée par le géant énergétique britannique commence à porter ses fruits.



Sur les trois premiers mois de 2021, la compagnie pétrolière affiche un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars, à comparer avec un profit de 791 millions de dollars un an plus tôt et un consensus qui attendait 1,6 milliard.



Le groupe explique que ses résultats ont été portés par une performance 'exceptionnelle' dans la distribution gazière et le trading, mais aussi par la hausse des prix du pétrole et par de solides marges de raffinage.



'Ce trimestre représente la démonstration de ce que nous entendions par bien performer tout en nous transformant', a expliqué Bernard Looney, le directeur général.



bp dit avoir profité en particulier de l'accélération de ses cessions d'actifs et de la vigueur des cours pétroliers pour atteindre son objectif de réduction de la dette avec un an d'avance.



Ces résultats vont lui permettre, comme prévu, de relancer ses rachats d'actions à compter du deuxième trimestre, avec une première enveloppe se situant autour de 500 millions de dollars.



L'action progressait d'environ 2% après cette publication mardi matin à la Bourse de Londres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.