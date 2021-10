Bp amoco : Le titre progresse après une note de Berenberg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action bp progresse ce vendredi à la Bourse de Londres suite à la parution d'une note sectorielle de Berenberg, dans laquelle l'intermédiaire dit être passé à l'achat sur la compagnie énergétique.



En fin de matinée, le titre de la major britannique affichait une hausse de 1,5% contre une progression de seulement 0,2% pour l'indice FTSE 100.



Dans une note consacrée aux groupes pétroliers européens, Berenberg estime que les grands acteurs du secteur se traitent à des niveaux 'bon marché' en perspective des révisions à la hausse à venir des analystes, sur fond de flambée des cours des matières premières.



Le courtier allemand estime par ailleurs que leur 'discipline en matière d'allocation du capital a été maintenue, permettant de générer des niveaux élevés de flux de trésorerie disponible'.



S'il relève sa recommandation sur les titres bp et OMV à l'achat, Berenberg précise toutefois que Shell et Equinor demeurent ses vecteurs préférés pour jouer la thématique pétrolière.



